Allegri sbaglia: Milan, Inter e Napoli sono superiori alla Juve, e non solo loro. I dati non mentono, il mercato... (Di mercoledì 1 giugno 2022) "Milan, Inter e Napoli ci sono arrivate davanti in classifica ma non ci erano superiori. Se non abbiamo mai vinto negli scontri diretti,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 giugno 2022) "ciarrivate davanti in classifica ma non ci erano. Se non abbiamo mai vinto negli scontri diretti,...

Advertising

sportli26181512 : Allegri sbaglia: Milan, Inter e Napoli sono superiori alla Juve, e non solo loro. I dati non mentono, il mercato...… - cmdotcom : Allegri sbaglia: Milan, Inter e Napoli sono superiori alla Juve, e non solo loro. I dati non mentono, il mercato...… - ilbianconerocom : Allegri sbaglia: Milan, Inter e Napoli sono superiori alla Juve, e non solo loro. I dati non mentono, il mercato...… - Maurogu68 : @ilciccio67 No, sono Juventino dalla nascita e lo rimango , ma chi non è obiettivo, sbaglia, non ho i paraocchi , c… - Giugiu79451259 : @MarcelloChirico Si sbaglia . La sostanziale differenza consiste nel fatto che Allegri fa giocare così SEMPRE, Ance… -