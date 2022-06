Al via a Pescara la 26ma edizione di ‘Cartoons on the Bay’ (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Con il taglio del nastro alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, Giuseppe Moles, del presidente di Rai Com Teresa De Santis, dell’ad di Rai Com, Angelo Teodoli, del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, del sindaco di Pescara, Carlo Masci, e del direttore artistico di ‘Cartoons on the Bay’, Roberto Genovesi, è stata inaugurata a Pescara la 26esima edizione di ‘Cartoons on the Bay’, il festival internazionale dell’animazione, multimedialità e forme di arte interattiva, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, che torna in presenza. La rassegna si è aperta con le mostre dedicate al maestro Carlos Grangel e alla serie animata evento Arcane, nata da una costola dell’universo del videogame ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Con il taglio del nastro alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, Giuseppe Moles, del presidente di Rai Com Teresa De Santis, dell’ad di Rai Com, Angelo Teodoli, del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, del sindaco di, Carlo Masci, e del direttore artistico dion the, Roberto Genovesi, è stata inaugurata ala 26esimadion the, il festival internazionale dell’animazione, multimedialità e forme di arte interattiva, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, che torna in presenza. La rassegna si è aperta con le mostre dedicate al maestro Carlos Grangel e alla serie animata evento Arcane, nata da una costola dell’universo del videogame ...

