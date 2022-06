Abbiamo sempre sottovalutato le fan

Advertising

Azione_it : ???? Abbiamo sempre combattuto per un modo diverso di fare politica, ma per continuare a portare avanti le nostre bat… - M5S_Camera : La lotta alla criminalità organizzata è sempre stata un punto importantissimo per il MoVimento 5 Stelle. Per ques… - PisaSC : È stata una stagione incredibile, densa di emozioni. Abbiamo lottato, creduto, sognato. Noi, i tifosi e la città. S… - G_End_Inter11 : @H0PESTR0M Ma quale sfiga, abbiamo avuto un culo clamoroso agli europei, e ci è tornato tutto dentro alle qualifica… - GreenHeroesKC : RT @JoePettini: @GreenHeroesKC @GassmanGassmann @RBragalone @Kyoto_Club @A_LisaCorrado @FranFerrante @nicolamoscheni @pellini_giacomo @Sofi… -

Sky Sport

Far parte della storia di questo club e ottenere ciò cheottenuto mentre ero un giocatore ... Insieme siamo riusciti a trasformare in realtà dei momenti che vivranno pernella storia di ...Non ci serve solo un bonus, ma ci occorre il bonum , il bene per tutti!pensato che le risorse non ci sarebbero mancate e cosìsciupato tanto, pensiamo a come facciamo con l'... Pisa-Monza, Stroppa: "Ci abbiamo sempre creduto, ora non mi sembra vero" Le folle di giovani, soprattutto donne, che si ritrovano per vedere dal vivo i propri idoli musicali sono un fenomeno noto e che non è cambiato molto da quando nacque, attorno agli anni Sessanta. Gli ..."Scrivo questo messaggio per dire grazie a tutti i miei compagni di squadra, passati e presenti, i miei manager, lo staff e i fan mi hanno sostenuto - si legge -. Sono arrivato qui nove anni fa come u ...