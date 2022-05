Visco: “L’Ucraina cambia la storia, no alla spirale prezzi-salari” (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Parte dalla guerra in Ucraina, che cambia radicalmente la storia e peggiora le prospettive dell’economia mondiale, e finisce citando Luigi Einaudi, per dire che la cooperazione internazionale non deve cedere il passo. Il Governatore di Bankitalia Ignazio Visco, nelle sue Considerazioni finali in occasione dell’assemblea annuale di Bankitalia, non può che centrare la sua analisi sulle conseguenze di breve, medio e lungo periodo del conflitto. In mezzo, nel corso dell’analisi, arrivano messaggi chiari rispetto alla reazione che deve avere la politica economica, a partire dalla necessità di evitare “una vana rincorsa fra prezzi e salari”. Lo scenario L’invasione delL’Ucraina da parte della Russia alla ... Leggi su italiasera (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Parte dguerra in Ucraina, cheradicalmente lae peggiora le prospettive dell’economia mondiale, e finisce citando Luigi Einaudi, per dire che la cooperazione internazionale non deve cedere il passo. Il Governatore di Bankitalia Ignazio, nelle sue Considerazioni finali in occasione dell’assemblea annuale di Bankitalia, non può che centrare la sua analisi sulle conseguenze di breve, medio e lungo periodo del conflitto. In mezzo, nel corso dell’analisi, arrivano messaggi chiari rispettoreazione che deve avere la politica economica, a partire dnecessità di evitare “una vana rincorsa fra”. Lo scenario L’invasione delda parte della Russia...

