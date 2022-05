VIDEO | MONZA IN SERIE A: PRIMA PAZZA IDEA DI MERCATO! (Di martedì 31 maggio 2022) Il MONZA e tutta la città brianzola stanno vivendo giorni di festa, grande gioia e soddisfazione. Oggi, ci sarà il giro per le vie della città del pullman celebrativo della promozione “DestinAzione ParAdiso” con la squadra, Due degli artefici di questo incredibile successo sono certamente Berlusconi e Galliani: in quattro anni sono riusciti a fare ciò che non era mai stato possibile in 110 anni di vita della società, ossia arrivare nella massima SERIE. I due ex patron rossoneri sono pronti per investire nel mercato e regalare sogni e sorprese ai tifosi biancorossi: Berlusconi e Galliani sognano il colpo Andrea Belotti dal Torino. L’attaccante granata è in scadenza e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con Cairo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’IDEA di Berlusconi sarebbe di portare Belotti al ... Leggi su rompipallone (Di martedì 31 maggio 2022) Ile tutta la città brianzola stanno vivendo giorni di festa, grande gioia e soddisfazione. Oggi, ci sarà il giro per le vie della città del pullman celebrativo della promozione “DestinAzione ParAdiso” con la squadra, Due degli artefici di questo incredibile successo sono certamente Berlusconi e Galliani: in quattro anni sono riusciti a fare ciò che non era mai stato possibile in 110 anni di vita della società, ossia arrivare nella massima. I due ex patron rossoneri sono pronti per investire nel mercato e regalare sogni e sorprese ai tifosi biancorossi: Berlusconi e Galliani sognano il colpo Andrea Belotti dal Torino. L’attaccante granata è in scadenza e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con Cairo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’di Berlusconi sarebbe di portare Belotti al ...

Pubblicità

stanzaselvaggia : Il Pisa segna al novantesimo contro il Monza e Berlusconi dorme in tribuna. #pisamonza - gippu1 : Dall'anno prossimo Monza-Milan sarà dunque una partita di serie A e non più una micidiale trappola estiva in cui pr… - dniarch : RT @Bertie23574627: Monza 1955..????Fangio ??via Formula60 and British pathe - fulviosluga : RT @CalabriaTw: Silvio @berlusconi si conferma il visionario che è sempre stato. In politica, nell'imprenditoria, nello sport. Ciò che tocc… - Umberto53176741 : RT @stanzaselvaggia: Il Pisa segna al novantesimo contro il Monza e Berlusconi dorme in tribuna. #pisamonza -