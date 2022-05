Vertice Ue | il controverso teme dell’energia Concessioni e chiusure a richieste Italia

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 31 maggio 2022) Una lunga discussione sull'energia, e su come rispondere alla sfida della dipendenza dalla Russia, di cui bisogna liberarsi il più presto possibile, la crisi alimentare provocata dalla guerra in Ucraina e infine un dibattito sulla necessità di coordinare la spesa militare degli Stati membri per evitare doppioni, colmare le lacune, aumentare l'efficienza della difesa europea. Sono i temi che hanno caratterizzato la seconda giornata del Consiglio europeo straordinario che si è concluso nel primo pomeriggio a Bruxelles. Il tema piùe dibattuto è stato quello dell'energia.Su forte insistenza dell', che chiedeva di poter discutere la possibilità di imporre un tetto ("price cap") ai prezzi del gas e dell'elettricità nel mercato Ue, un'ipotesi osteggiata dai paesi del Nord Europa e in parte anche dalla Commissione, la bozza delle conclusioni ...