Vaiolo, “niente caccia all’untore”. Ma con i no vax si poteva fare (Di martedì 31 maggio 2022) Nel corso del biennio pandemico, la testata nicolaporro.it e pochi altri quotidiani liberali hanno sostenuto la tesi più pragmatica, conciliativa sia dei principi fondanti dell’ordinamento, che del diritto alla salute. La vaccinazione è lo strumento principale per sconfiggere il Covid-19. Ma la sua promozione dovrà avvenire con trasparenza, imparzialità, libertà, in assenza di colpi limitativi dei diritti fondanti dell’individuo, spiegando i veri rischi collaterali conseguenti. Solo in questo modo, si sarebbe potuta perseguire una campagna vaccinale di massa “pacifica”, senza i mezzi che tutti noi conosciamo: green pass, obblighi, sospensioni dal lavoro senza stipendio, caccia al “negazionista” e via andare. Prima il governo Conte II, con i lockdown, poi l’esecutivo Draghi, per mezzo di una politica anti-no vax, hanno perseguito la direzione opposta, lo scenario che ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 31 maggio 2022) Nel corso del biennio pandemico, la testata nicolaporro.it e pochi altri quotidiani liberali hanno sostenuto la tesi più pragmatica, conciliativa sia dei principi fondanti dell’ordinamento, che del diritto alla salute. La vaccinazione è lo strumento principale per sconfiggere il Covid-19. Ma la sua promozione dovrà avvenire con trasparenza, imparzialità, libertà, in assenza di colpi limitativi dei diritti fondanti dell’individuo, spiegando i veri rischi collaterali conseguenti. Solo in questo modo, si sarebbe potuta perseguire una campagna vaccinale di massa “pacifica”, senza i mezzi che tutti noi conosciamo: green pass, obblighi, sospensioni dal lavoro senza stipendio,al “negazionista” e via andare. Prima il governo Conte II, con i lockdown, poi l’esecutivo Draghi, per mezzo di una politica anti-no vax, hanno perseguito la direzione opposta, lo scenario che ...

SoniaLaVera : RT @BarbaraRaval: @AntonellaBast10 @ZombieBuster5 @G23Mld @Pinzie @ilgoriziano togliete quella foto dall'articolo per favore. Il tampone or… - alpardu : RT @BarbaraRaval: @AntonellaBast10 @ZombieBuster5 @G23Mld @Pinzie @ilgoriziano togliete quella foto dall'articolo per favore. Il tampone or… - raffaellam9 : RT @BarbaraRaval: @AntonellaBast10 @ZombieBuster5 @G23Mld @Pinzie @ilgoriziano togliete quella foto dall'articolo per favore. Il tampone or… - ZombieBuster5 : RT @BarbaraRaval: @AntonellaBast10 @ZombieBuster5 @G23Mld @Pinzie @ilgoriziano togliete quella foto dall'articolo per favore. Il tampone or… - BarbaraRaval : @AntonellaBast10 @ZombieBuster5 @G23Mld @Pinzie @ilgoriziano togliete quella foto dall'articolo per favore. Il tamp… -