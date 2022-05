Uomini e Donne, il gesto di Maria De Filippi per Lilli Pugliese (Di martedì 31 maggio 2022) Nella puntata odierna di Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Luca Salatino che non è ricaduta sulla corteggiatrice Lilli Pugliese, che è scoppiata a piangere. Lilli si era detta innamorata di Luca e c’è rimasta molto male. Colpita e commossa dalla scena, Maria De Filippi ha fatto un gesto bellissimo: ha regalato alla ragazza il mazzo di fiori che il tronista aveva regalato a lei. “Ci sono cose più difficili che hai affrontato, questa cosa in confronto è proprio zero. Meriti una persona che ti ami tanti. Hai una vita davanti” sono state le parole di Maria De Filippi. “Luca è stato fortunato perché ha trovato di fronte a sé due ragazze brave e oneste. Luca posso regalarli a lei, ti va?” ha detto, scendendo i ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 31 maggio 2022) Nella puntata odierna diè andata in onda la scelta di Luca Salatino che non è ricaduta sulla corteggiatrice, che è scoppiata a piangere.si era detta innamorata di Luca e c’è rimasta molto male. Colpita e commossa dalla scena,Deha fatto unbellissimo: ha regalato alla ragazza il mazzo di fiori che il tronista aveva regalato a lei. “Ci sono cose più difficili che hai affrontato, questa cosa in confronto è proprio zero. Meriti una persona che ti ami tanti. Hai una vita davanti” sono state le parole diDe. “Luca è stato fortunato perché ha trovato di fronte a sé due ragazze brave e oneste. Luca posso regalarli a lei, ti va?” ha detto, scendendo i ...

