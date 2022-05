Un’estate di avventure e laboratori per i giovani di Treviolo: ecco tutte le proposte per i ragazzi di medie e superiori (Di martedì 31 maggio 2022) Treviolo. I due anni di pandemia hanno cambiato i giovani e le loro esigenze e il Comune di Treviolo ha quindi deciso di andare incontro agli adolescenti modificando l’offerta per l’estate 2022. Non più proposte lunghe, che impegnavano i ragazzi per diversi giorni, ma laboratori strutturati e limitati nel tempo, con un’offerta varia e incentrata su attività che possono interessare i giovani tra gli 11 e i 19 anni. Ce n’è per tutti i gusti: dal laboratorio di cucina a quello di magia, dalla musica all’atelier di cucito, dai murales all’avventura. Gli educatori del Centro di aggregazione giovanile “Il Graffio” si sono davvero impegnati per cercare di offrire proposte interessanti ai giovani treviolesi: ... Leggi su bergamonews (Di martedì 31 maggio 2022). I due anni di pandemia hanno cambiato ie le loro esigenze e il Comune diha quindi deciso di andare incontro agli adolescenti modificando l’offerta per l’estate 2022. Non piùlunghe, che impegnavano iper diversi giorni, mastrutturati e limitati nel tempo, con un’offerta varia e incentrata su attività che possono interessare itra gli 11 e i 19 anni. Ce n’è per tutti i gusti: dalo di cucina a quello di magia, dalla musica all’atelier di cucito, dai murales all’avventura. Gli educatori del Centro di aggregazionele “Il Graffio” si sono davvero impegnati per cercare di offrireinteressanti aitreviolesi: ...

