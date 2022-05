Ultime Notizie Roma del 31-05-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Milano Ferrigno nuovamente gli Assiri in primo piano il Ministro russo seville avrò Fra si recherà in Turchia il prossimo 8 giugno insieme ad una delegazione militare annunciato il ministro degli Esteri turco che durante la missione di lavoro si discuterà della necessità di sbloccare le esportazioni del grano e della possibilità di creare i corridoi umanitari nel Mar Nero per le navi che trasportano bene alimentari Intanto il Cremlino applica l’ultimo round di sanzioni europee sul petrolio assicurando che troverà nuovi importatori il rappresentante permanente Russo presso gli organismi internazionali a Vienna ho fatto citando Ursula von der leyen come ha detto giustamente ieri ha scritto su Twitter Moscato vera nuovi importatori la canto sul Europa si dice sicura che molto presto ti tornerà il ...