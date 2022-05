Ue | c' è l' accordo sull' embargo russo | ma non per Viktor Orbán

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 31 maggio 2022) Dopo aver tenuto in ostaggio il sesto pacchetto di sanzioni dell'Unione europea contro la Russia per quattro settimane, ieriha ottenuto tutto ciò che volevasul petrolio e forse qualcosa di più: un'esenzione totale per l'Ungheria, grazie a una deroga per gli oleodotti, che in teoria dovrebbe essere temporanea, ma che potrebbe durare per sempre. E' questa la sostanza dell'raggiunto poco prima di mezzanotte dai capi di stato e di governo nella prima giornata del Consiglio europeo. L'"copre immediatamente più dei due terzi delle importazioni petrolifere dalla Russia, tagliando un'enorme fonte di finanziamento per la sua macchina da guerra", ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, rivendicando "l'unità" dell'Ue. Ma l'unità ha ...