**Ucraina: prima nave salpa da porto Mariupol, cargo carico di metallo** (Di martedì 31 maggio 2022) Mosca, 31 mag. (Adnkronos) - Un cargo con un carico di metallo ha lasciato oggi il porto di Mariupol, prima nave a entrare nella città il 27 maggio scorso dopo la fine dell'assedio una decina di giorni fa. Lo ha reso noto la Tass, che cita l'ufficio stampa del Distretto militare meridionale russo: "La nave ha lasciato il porto". Il cargo Slavutich è uscito dal porto, scortato dall'artiglieria della Flotta del Mar Nero e da unità di pattugliamento navali antisabotaggio, diretto a Rostov sul Don, dove scaricherà il metallo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Mosca, 31 mag. (Adnkronos) - Uncon undi metallo ha lasciato oggi ildia entrare nella città il 27 maggio scorso dopo la fine dell'assedio una decina di giorni fa. Lo ha reso noto la Tass, che cita l'ufficio stampa del Distretto militare meridionale russo: "Laha lasciato il". IlSlavutich è uscito dal, scortato dall'artiglieria della Flotta del Mar Nero e da unità di pattugliamento navali antisabotaggio, diretto a Rostov sul Don, dove scaricherà il metallo.

