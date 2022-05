(Di martedì 31 maggio 2022) BRuxelles, 31 mag. (Adnkronos) - L'Unione Europea resta "impegnata a continuare a rafforzare la capacità dell'di difendere la propria integrità territoriale e sovranità. A tale riguardo, ileuropeo accoglie con favore l'adozione della recente decisione deldi aumentare ilall'nell'ambito del Fondo europeo per la pace". E' quanto si legge nelle conclusioni della prima giornata deleuropeo straordinario, che riprenderà domani mattina a Bruxelles.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli Usa non invieranno a Kiev sistemi missilistici (a medio raggio) che possano raggiungere il territorio… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha partecipato alla prima giornata del Consiglio europeo straordinario #EUCO su Ucraina, Energ… - SkyTG24 : Vertice Ue, Draghi: “Essenziale #Putin non vinca guerra. Rischio catastrofe alimentare” - TV7Benevento : Ucraina: Consiglio Ue, 'bene aumento sostegno anche militare a Kiev' - - mikemoratinos : RT @davcarretta: Ecco le conclusioni sull’Ucraina del Consiglio europeo. Contrariamente a quanto chiesto dall’Italia prima del vertice (m… -

Leader Ue sono pronti a offrire 9 miliardi di euro per la ricostruzione dell'. Sul fronte del blocco del grano, il presidente delMario Draghi spiega che "è necessario un confronto ...... 'c'erano 169 bambini nell'elenco di quelli uccisi dagli occupanti russi in. Ad oggi, sono ... Perché l'Unione europea questa volta si è presentata aleuropeo divisa. Proprio sul sesto ...'Il Consiglio europeo condanna risolutamente la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Chiede inoltre alla Russia di consentire immediatamente il ritorno in sicurezza degli ucraini trasf ...BRuxelles, 31 mag. (Adnkronos) – L’Unione Europea resta “impegnata a continuare a rafforzare la capacità dell’Ucraina di ...