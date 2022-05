“Supermodel” | il video è un ritorno ai mitici ’90

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 31 maggio 2022) Inarrestabili nella loro ascesa da rockstar, i Måneskin presentano oggi l’attesissimoclip di “”, il nuovo singolo uscito venerdì 13 maggio scorso. “”: unagli anni ‘90 Girato a Londra e diretto dal duo Bedroom Projects (The 1975) e Ben Chappell (Arctic Monkeys, Nine Inch Nails), ilclip di “” vede i Måneskin protagonisti della loro stessa sceneggiatura. Combinando gli elementi classici del cinema di Tarantino e Hitchcock, la band cattura il mood feroce della canzone. ll duo Bedroom commenta: “Ildei Måneskin è un progetto ispirato da un misto di riferimenti a film degli anni ’90 come “Run Lola Run”, “Le Iene”, Hitchcock e un po’ di Hollywood degli anni ’50. Aggiunge Ben Chappell: “Questo ...