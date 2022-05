Sorelle ferite con l’acido: il cerchio si stringe su una donna (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La polizia ha stretto il cerchio attorno a una donna, sospettata di essere una delle persone responsabili dell’aggressione con l’acido subita nella notte tra domenica e lunedì dalle due Sorelle di Napoli. Secondo quanto trapela dallo stretto riserbo degli investigatori, la donna farebbe parte della cerchia familiare delle due vittime ed è stata lungamente interrogata negli uffici della Questura dal pm Giulia D’Alessandro, della sezione ‘Fasce deboli’ della Procura di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La polizia ha stretto ilattorno a una, sospettata di essere una delle persone responsabili dell’aggressione consubita nella notte tra domenica e lunedì dalle duedi Napoli. Secondo quanto trapela dallo stretto riserbo degli investigatori, lafarebbe parte della cerchia familiare delle due vittime ed è stata lungamente interrogata negli uffici della Questura dal pm Giulia D’Alessandro, della sezione ‘Fasce deboli’ della Procura di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

