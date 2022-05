Roland Garros 2022, Martina Trevisan: “Situazione diversa rispetto a due anni fa, oggi la vivo molto meglio” (Di martedì 31 maggio 2022) Nove anni dopo Sara Errani, una tennista italiana torna in semifinale al Roland Garros ed il suo nome è Martina Trevisan. La 28enne toscana, già capace di spingersi fino ai quarti di finale del Grand Slam parigino nell’edizione autunnale del 2020, questa volta si è migliorata ulteriormente battendo la canadese Leylah Fernandez per 6-2 6-7 6-3 ed entrando nella top4 del torneo. L’azzurra è riuscita a risollevarsi dopo aver perso il secondo parziale mancando un match point sul 5-4: “Alla fine del secondo set ero molto stanca e avevo bisogno di andare in bagno perché mi scappava. Restare in una stanza chiusa, lontano dal pubblico e dal campo mi è servito. Stavo giocando per andare in semifinale e avevo ancora un set davanti a me quindi era giusto ripartire da zero”. “È stata una partita ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Novedopo Sara Errani, una tennista italiana torna in semifinale aled il suo nome è. La 28enne toscana, già capace di spingersi fino ai quarti di finale del Grand Slam parigino nell’edizione autunnale del 2020, questa volta si è migliorata ulteriormente battendo la canadese Leylah Fernandez per 6-2 6-7 6-3 ed entrando nella top4 del torneo. L’azzurra è riuscita a risollevarsi dopo aver perso il secondo parziale mancando un match point sul 5-4: “Alla fine del secondo set erostanca e avevo bisogno di andare in bagno perché mi scappava. Restare in una stanza chiusa, lontano dal pubblico e dal campo mi è servito. Stavo giocando per andare in semifinale e avevo ancora un set davanti a me quindi era giusto ripartire da zero”. “È stata una partita ...

