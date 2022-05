Rete unica, Landini: modalità ci lasciano perplessi, Draghi ci convochi (Di martedì 31 maggio 2022) L'accordo tra Tim, Open Fiber e Cdp per la costruzione della Rete unica in fibra "rappresenta di per sé una scelta di buon senso, ma le modalità ci lasciano perplessi. L'Italia, infatti, non può ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) L'accordo tra Tim, Open Fiber e Cdp per la costruzione dellain fibra "rappresenta di per sé una scelta di buon senso, ma leci. L'Italia, infatti, non può ...

Pubblicità

Ilsaggiopetty : RT @cgilnazionale: #MaurizioLandini #Cgil: 'L’accordo tra #Tim, #OpenFiber e #Cdp per la costruzione della rete unica in fibra rappresenta… - clamorelli : @FASTWEBHelp sono passate ormai 24 ore dal guasto sulla rete wifi di Roma centro. Senza wifi è pressoché impossibil… - buonweekend : RT @cgilnazionale: #MaurizioLandini #Cgil: 'L’accordo tra #Tim, #OpenFiber e #Cdp per la costruzione della rete unica in fibra rappresenta… - classcnbc : #UPDATE - Borse europee in rosso, Londra frazionale in rialzo: ????-1% ????-1,4% ????-1,1% ????+0,2% A #PiazzaAffari #TIM… - cgilnazionale : #MaurizioLandini #Cgil: 'L’accordo tra #Tim, #OpenFiber e #Cdp per la costruzione della rete unica in fibra rappres… -