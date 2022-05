Pioggia e incidenti in città In via Vittorio Emanuele auto ferma all’incrocio | traffico in tilt

Pubblicità

webecodibergamo : Pioggia e code. - Marilenapas : RT @direpuntoit: Errori nel cambio gomme, in una gara stravolta da pioggia e incidenti: ecco cosa è successo al #MonacoGP di #Formula1. ht… - giorgio4F1 : Vedere la F1 evitare la pioggia perché nessuno si vuole prendere la responsabilità degli incidenti, è umiliante per… - direpuntoit : Errori nel cambio gomme, in una gara stravolta da pioggia e incidenti: ecco cosa è successo al #MonacoGP di… - Cris_C17 : @patty75443750 Ehh..la pioggia ha rovinato tutto 2 ripartenze e stop della gara x incidenti..peccato xché a,Monteca… -

Il violento nubifragio che si è abbattuto seguito da unadi grandine senza precedenti ha visto alberi sradicarsi, ma ha portato anche a numerosistradali in tutta la città che hanno ......la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte e anche sesu ... n.187 Presenza di una macchia di umidità La presenza di umidità in una giornata disulla ...“Basta con le stragi, basta ai morti ammazzati sulle strade. Lo abbiamo gridato più volte, con rabbia, ma è stato inutile. Il sangue, spesso di giovani vitt ...Mattinata partita male per gli automobilisti bergamaschi: la pioggia ha causato rallentamenti e ci sono diversi incidenti che creano code. In particolare un’auto in panne in via Garibaldi ha causato ...