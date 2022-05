"Ora non si può più scherzare". Bassetti lancia l'allarme sul vaiolo delle scimmie: "Brutta piega", che cosa ci aspetta (Di martedì 31 maggio 2022) Matteo Bassetti non minimizza. L'allarme per il vaiolo delel scimmie non è passato e l'infettivologo del San Martino di Genova non vuole usare giri di parole per definire la situazione. In un post su Facebook, Bassetti ha condiviso le indicazioni fornite dal governo britannico per far fronte all'emergenza vaiolo. L'infettivologo usa toni piuttosto allarmanti e afferma: "Ora non si può più scherzare o continuare a minimizzare ne' sottovalutare il fenomeno del vaiolo delle scimmie. In Uk la situazione sta prendendo una Brutta piega. Ecco a questo proposito le raccomandazioni Uk per arginare e limitare la diffusione del virus. Pochi messaggi ma molto chiari: isolamento domiciliare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Matteonon minimizza. L'per ildelelnon è passato e l'infettivologo del San Martino di Genova non vuole usare giri di parole per definire la situazione. In un post su Facebook,ha condiviso le indicazioni fornite dal governo britannico per far fronte all'emergenza. L'infettivologo usa toni piuttosto allarmanti e afferma: "Ora non si può piùo continuare a minimizzare ne' sottovalutare il fenomeno del. In Uk la situazione sta prendendo una. Ecco a questo proposito le raccomandazioni Uk per arginare e limitare la diffusione del virus. Pochi messaggi ma molto chiari: isolamento domiciliare ...

