Non è l’Arena, l’influencer racconta la Milano a luci rosse: “Dopo cena si va in hotel e si fa quel che si deve fare…da 500 a 2mila euro per un’ora di sesso” (Di martedì 31 maggio 2022) Da 500 a 2mila euro per un’ora di sesso, orge, droga, feste e cene pagate. È un racconto senza filtri quello che un’influencer ha fatto a Non è l’Arena, il talk di Massimo Giletti, che per raccontare le notti di Milano si è affidato alla testimonianza di una giovane star dei social. La quale, chiedendo di restare anonima, ha vuotato il sacco raccontando il rovescio della medaglia, ciò che su Instagram non si può e non si deve raccontare: i retroscena a tinte hot di ciò che accade in alcuni locali della movida milanese, dove i clienti facoltosi diventano “polli da spennare“, come ammette candidamente la ragazza. l’influencer racconta LA ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Da 500 aperdi, orge, droga, feste e cene pagate. È un racconto senza filtrilo che un’influencer ha fatto a Non è, il talk di Massimo Giletti, che perre le notti disi è affidato alla testimonianza di una giovane star dei social. La quale, chiedendo di restare anonima, ha vuotato il saccondo il rovescio della medaglia, ciò che su Instagram non si può e non sire: i retrosa tinte hot di ciò che accade in alcuni locali della movida milanese, dove i clienti facoltosi diventano “polli da spennare“, come ammette candidamente la ragazza.LA ...

ItaliaViva : ?? Questa sera @matteorenzi sarà ospite a Non è l'Arena, su La7. - FQMagazineit : Non è l’Arena, l’influencer racconta la Milano a luci rosse: “Dopo cena si va in hotel e si fa quel che si deve far… - MorabitoGio : Alex sarà all'Arena di Verona sabato per lo speciale di Lucio Dalla,in meno di 2 settimane ha preso il volo??un live… - Paola222006421 : RT @universumvici: Renzi a 'Non è l'arena' mi pare abbia confermato ciò che ufficialmente non s'è mai saputo né si deve sapere ossia che il… - Heminguaddi : @AngelKingStar Concordo con te ma a qualcuno piacciono (a testimonianza il pubblico e i cori “This is awesome” dura… -

Rimini capitale mondiale del wellness e del fitness: dal 2 al 5 giugno appuntamento alla Fiera ...il pubblico nell'uso della parete di arrampicata allestita per l'... il suo nuovo allenamento a corpo libero -, The Pole Arena, una ... i movimenti nascono prima della musica, non si adattano ad essa. ... Real Madrid - Eintracht Frankfurt, Supercoppa UEFA 2022: guida completa Non avevo mai visto un calcio così e non mi sarebbe capitato mai ... L'Olimpico sarà il decimo stadio a ospitare la Supercoppa UEFA da ...da vicino il terreno di gioco AFP via Getty Images L'arena ... La7 ...il pubblico nell'uso della parete di arrampicata allestita per'... il suo nuovo allenamento a corpo libero -, The Pole, una ... i movimenti nascono prima della musica,si adattano ad essa. ...avevo mai visto un calcio così emi sarebbe capitato mai ...'Olimpico sarà il decimo stadio a ospitare la Supercoppa UEFA da ...da vicino il terreno di gioco AFP via Getty Images... Non è l'arena - Puntata del 29/5/2022