Nei confronti di Bernardeschi il solito scetticismo fuori luogo di Napoli (Di martedì 31 maggio 2022) «Un leone indomabile», scrisse La Stampa. Che addirittura si lasciò andare ad un «fenomenale» e alla considerazione che «senza di lui non ci sarebbe stata questa rimonta storica». «Quantità e qualità a livelli industriali», rincarò il Corriere della Sera. «Ha la forza del vento e l’eleganza di un dandy», sentenziò la Gazzetta dello Sport. Fu una pioggia di 8 e di 8,5. Erano i quotidiani all’indomani di Juventus-Atletico Madrid, ottavo di finale di Champions League, una partita marchiata a fuoco da una tripletta strepitosa di Cristiano Ronaldo che permise ad Allegri la rimonta su Simeone. Eppure queste non erano le pagelle del portoghese: erano i giudizi dei giornali su Federico Bernardeschi, che giocò una delle partite più belle con la maglia della Juventus. A quei tempi, «Berna» era considerato un predestinato. La Juve l’aveva preso dalla Fiorentina per 40 milioni di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 31 maggio 2022) «Un leone indomabile», scrisse La Stampa. Che addirittura si lasciò andare ad un «fenomenale» e alla considerazione che «senza di lui non ci sarebbe stata questa rimonta storica». «Quantità e qualità a livelli industriali», rincarò il Corriere della Sera. «Ha la forza del vento e l’eleganza di un dandy», sentenziò la Gazzetta dello Sport. Fu una pioggia di 8 e di 8,5. Erano i quotidiani all’indomani di Juventus-Atletico Madrid, ottavo di finale di Champions League, una partita marchiata a fuoco da una tripletta strepitosa di Cristiano Ronaldo che permise ad Allegri la rimonta su Simeone. Eppure queste non erano le pagelle del portoghese: erano i giudizi dei giornali su Federico, che giocò una delle partite più belle con la maglia della Juventus. A quei tempi, «Berna» era considerato un predestinato. La Juve l’aveva preso dalla Fiorentina per 40 milioni di ...

