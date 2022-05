Merci contraffate | ' pericolo e danno per il made in Italy' | ma solo un italiano su 3 non le acquisterebbe

Pubblicità

Prodotti di bassa qualità e con il rischio di essere anche dannosi per la salute. Eppure solo un italiano su tre non acquisterebbe merce contraffatta. E' quanto emerge da un'indagine dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Merci contraffatte, «pericolo e danno per il made in Italy»: ma solo un italiano su 3 non le acquisterebbe Prodotti di bassa qualità e con il rischio di essere anche dannosi per la salute. Eppure solo un italiano su tre non acquisterebbe merce contraffatta. E' quanto emerge da ...PESARO - Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Treviso hanno scoperto e bloccato una rete di commercio online di calzature contraffatte, denunciando, per i reati di ricettazione ...