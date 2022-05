Ma sempre affascinante... (Di martedì 31 maggio 2022) Da Twitter arrivano le prime attesissime immagini di Bradley Cooper sul set del suo nuovo film Maestro, di cui è interprete e regista. Un biopic dedicato alla storia d’amore tra Leonard Bernstein e la moglie Felicia, in cui l’attore 47enne cambia volto (e fisico) grazie alle protesi prostetiche, uno dei più diffusi trucchi di scena. Bradley Cooper cambia volto per diventare il “Maestro” Prossimamente su Netflix, il film Maestro dedicato a Leonard Bernstein inizia a far parlare di se grazie alle immagini diffuse da ieri sui social che mostrano l’attore di American Hustle e Il lato positivo a dir poco irriconoscibile. Una foto dal set del film Maestro targato Netflix. (immagine Twitter @netflix) Leggi anche › Bradley Cooper, in Italia per girare “Maestro”, suo nuovo film da regista (“soffiato” a ... Leggi su iodonna (Di martedì 31 maggio 2022) Da Twitter arrivano le prime attesissime immagini di Bradley Cooper sul set del suo nuovo film Maestro, di cui è interprete e regista. Un biopic dedicato alla storia d’amore tra Leonard Bernstein e la moglie Felicia, in cui l’attore 47enne cambia volto (e fisico) grazie alle protesi prostetiche, uno dei più diffusi trucchi di scena. Bradley Cooper cambia volto per diventare il “Maestro” Prossimamente su Netflix, il film Maestro dedicato a Leonard Bernstein inizia a far parlare di se grazie alle immagini diffuse da ieri sui social che mostrano l’attore di American Hustle e Il lato positivo a dir poco irriconoscibile. Una foto dal set del film Maestro targato Netflix. (immagine Twitter @netflix) Leggi anche › Bradley Cooper, in Italia per girare “Maestro”, suo nuovo film da regista (“soffiato” a ...

