L' oroscopo di giugno

Leggi su gqitalia

(Di martedì 31 maggio 2022)di. Una buona notizia per tutti: maggio, con tutto il suo bagaglio emotivo, (forse) è andato.si apre con la stagione dei Gemelli, un segno zodiacale il cui talento principale è quello di accogliere la curiosità e il cambiamento, che è esattamente ciò di cui tutti abbiamo bisogno in questo momento. Il 3termina il secondo Mercurio retrogrado del 2022, dopo tre settimane di profonda introspezione. I primi giorni del mese sono l'ideale per tornare sulle idee che ti sono venute durante il periodo retrogrado. Inizia a mettere in moto qualsiasi cambiamento dopo l'11, quando Mercurio inizia a muoversi alla sua velocità normale. Il 4è un altro grande giorno, perché ci sarà un altro ingresso nell’elenco dei pianeti retrogradi: Saturno. Anche se ...