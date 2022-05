LIVE Djokovic-Nadal 2-6 4-3, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il serbo piazza il sorpasso nel 2º set grazie ai due break! (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Servizio e diritto del tennista classe ‘86. 0-15 Adesso è il serbo a schiacciare il maiorchino dal lato del rovescio: si fa complicata per Nadal. 4-3 sorpasso DI NOLE CHE CONFERMA I DUE BREAK DI FILA! AD-40 Prima forte al centro del #1 al mondo. 40-40 DI NUOVO PARITÀ DOPO IL ROVESCIO LUNGO DI NOLE AD-40 Serve&volley vincente del classe ‘87. 40-40 Nadal SUBITO ANNULLA LA CHANCE TIRANDO CON IL DIRITTO A SVENTAGLIO AD-40 Gran rovescio del balcanico che ha un’altra chance del sorpasso. 40-40 Gran prima esterna del tennista serbo e diritto vincente. 40-AD DOPPIO FALLO DI NOLE E PALLA BREAK 40-40 SESTO GAME AI VANTAGGI A PARIGI! 40-30 SI CARICA NOLE SULL’ERRORE DI Nadal ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Servizio e diritto del tennista classe ‘86. 0-15 Adesso è ila schiacciare il maiorchino dal lato del rovescio: si fa complicata per. 4-3DI NOLE CHE CONFERMA I DUE BREAK DI FILA! AD-40 Prima forte al centro del #1 al mondo. 40-40 DI NUOVO PARITÀ DOPO IL ROVESCIO LUNGO DI NOLE AD-40 Serve&volley vincente del classe ‘87. 40-40SUBITO ANNULLA LA CHANCE TIRANDO CON IL DIRITTO A SVENTAGLIO AD-40 Gran rovescio del balcanico che ha un’altra chance del. 40-40 Gran prima esterna del tennistae diritto vincente. 40-AD DOPPIO FALLO DI NOLE E PALLA BREAK 40-40 SESTO GAME AI VANTAGGI A PARIGI! 40-30 SI CARICA NOLE SULL’ERRORE DI...

