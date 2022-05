Ineos - Al lavoro su una fuoristrada più piccola della Grenadier (Di martedì 31 maggio 2022) La Ineos ha annunciato di voler introdurre un secondo modello nella propria gamma, dopo il debutto della Grenadier. L'azienda inglese sta lavorando a una 4x4 a propulsione elettrica di dimensioni compatte, basata su una piattaforma specifica. Per il momento la Casa non ha indicato tempistiche per il debutto. Una piccola che guarda al futuro. Il modello condividerà con la Grenadier la filosofia di base e offrirà, quindi, spiccate capacità fuoristradistiche. Tuttavia, la scelta della propulsione a emissioni zero appare cruciale per alcuni settori di mercato e per investimenti a lungo termine nell'automotive. La Ineos non ha chiarito quale sia il partner tecnico di questo progetto: per la Grenadier sono stati scelti motori BMW e non è escluso che anche il ... Leggi su quattroruote (Di martedì 31 maggio 2022) Laha annunciato di voler introdurre un secondo modello nella propria gamma, dopo il debutto. L'azienda inglese sta lavorando a una 4x4 a propulsione elettrica di dimensioni compatte, basata su una piattaforma specifica. Per il momento la Casa non ha indicato tempistiche per il debutto. Unache guarda al futuro. Il modello condividerà con lala filosofia di base e offrirà, quindi, spiccate capacità fuoristradistiche. Tuttavia, la sceltapropulsione a emissioni zero appare cruciale per alcuni settori di mercato e per investimenti a lungo termine nell'automotive. Lanon ha chiarito quale sia il partner tecnico di questo progetto: per lasono stati scelti motori BMW e non è escluso che anche il ...

