Gastroenterologia Udine salva paziente che aveva inghiottito un orologio

(Di martedì 31 maggio 2022) Domenica 29 maggio un uomo di 52 anni haune l’equipe medica e infermieristica della Struttura didel Santa Maria della Misericordia diè riuscita ad estrarlo dallo stomaco evitando alpossibili complicazioni legate al passaggio dell’oggetto lungo il tratto digestivo. Dalla lisca di pesce ai noccioli di frutta, dal pezzo di giocattolo alla protesi dentaria, dalla moneta al cacciavite, dalla lametta all’”ovulo” di droga, dai magneti fino alle pile a stilo oppure a disco. Nell’inventario dei corpi estranei ingoiati si contano anche i bocconi di cibo (i cosiddetti boli alimentari), spesso in pazienti con problemi di patologie dell’esofago.Il campionario di ciò che grandi e piccini riescono a inghiottire è degno di un collezionista. «Qui a ...

