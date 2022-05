“Faremo di tutto per riportare lo scudetto al Napoli” | l’impegno di De Laurentiis

(Di martedì 31 maggio 2022) Aurelio Deha voluto prendere un impegno con i tifosi: “diperlo“. Una frase importante, pronunciata davanti a decine di testimoni oculari, oltre che telecamere, taccuini e registratori. Insomma da questa frase non si può più tornare indietro. Corriere dello Sport lo definisce uno slogan quello di De, ma resta uno slogan che pesa come un macigno, si spera che abbia una ricaduta sulla realtà molto maggiore rispetto a quelli utilizzati da molti politici in campagna elettorale. Anche perché Denon ha bisogno di voti, la società è sua e può farsene ciò che gli pare. Il, però, resta dei tifosi. Ecco perché quando si dice: “di ...

NAPOLI - 'Faremo di tutto per riportare a Napoli lo scudetto. Voglio smentire una leggenda: De Laurentiis vuole vincerlo, ma per scaramanzia non lo dice mai prima e poi metterebbe pressione sull'allenatore'. Ma dovremo essere tutti insieme e, se non ce la faremo, non dovremo deprimerci perché noi siamo il Napoli'. Lo scudetto lo ha vinto il Milan che ha un monte ingaggi di 40 milioni in meno rispetto a noi.