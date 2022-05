Estrazioni SuperEnalotto di questa Settimana (Di martedì 31 maggio 2022) Il jackpot del SuperEnalotto di Sabato 28 Maggio 2022 è di € 211.700.000,00 Estrazioni del SuperEnalotto di Sabato 28 Maggio 2022 Sestina vincente: 27 42 55 65 84 90 Jolly: 53 Superstar: 64 Quote SuperEnalotto • 6 punti: 0 vincitori • 5 punti + Jolly: 0 vincitori • 5 punti: 4 vincitori totalizzano € 68.752,55 • 4 punti: 761 vincitori totalizzano € 366,12 • 3 punti: 30511 vincitori totalizzano € 27,58 • 2 punti: 494647 vincitori totalizzano € 5,29 Quote SuperStar • 5 punti più SuperStar: 0 vincitori • 4 punti più SuperStar: 5 vincitori totalizzano € 36.612,00 • 3 punti più SuperStar: 128 vincitori totalizzano € 2.758,00 • 2 punti più SuperStar: 2097 vincitori totalizzano € 100,00 • 1 punti più SuperStar: 12897 vincitori totalizzano € 10,00 • 0 punti più SuperStar: 29567 vincitori totalizzano € ... Leggi su quifinanza (Di martedì 31 maggio 2022) Il jackpot deldi Sabato 28 Maggio 2022 è di € 211.700.000,00deldi Sabato 28 Maggio 2022 Sestina vincente: 27 42 55 65 84 90 Jolly: 53 Superstar: 64 Quote• 6 punti: 0 vincitori • 5 punti + Jolly: 0 vincitori • 5 punti: 4 vincitori totalizzano € 68.752,55 • 4 punti: 761 vincitori totalizzano € 366,12 • 3 punti: 30511 vincitori totalizzano € 27,58 • 2 punti: 494647 vincitori totalizzano € 5,29 Quote SuperStar • 5 punti più SuperStar: 0 vincitori • 4 punti più SuperStar: 5 vincitori totalizzano € 36.612,00 • 3 punti più SuperStar: 128 vincitori totalizzano € 2.758,00 • 2 punti più SuperStar: 2097 vincitori totalizzano € 100,00 • 1 punti più SuperStar: 12897 vincitori totalizzano € 10,00 • 0 punti più SuperStar: 29567 vincitori totalizzano € ...

Pubblicità

leggoit : Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 31 maggio 2022: i numeri vincenti - EEstrazioni : #LOTTO e #SUPERENALOTTO #posticipo #estrazioni in occasione della #FestadellaRepubblica #2giugno,ecco il calendario… - CasilinaNews : #Lotto, #Superenalotto, estrazioni oggi 31 maggio 2022: numeri vincenti #10eLotto, Simbolotto… - AgiproNews : Lotto e SuperEnalotto, modificato il calendario delle estrazioni per la Festa della Repubblica - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LOTTO E SUPERENALOTTO - Modificato il calendario delle estrazioni per la Festa della Repubblica -