Emergenza 118, Ficco (Saues): Piattaforma di proposte per un sistema integrato (Di martedì 31 maggio 2022) Libero accesso alla Facoltà di Medicina, passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati di Emergenza territoriale, collocazione in soprannumero nella scuola di specializzazione dei giovani medici convenzionati di Emergenza territoriale, istituzione del Dipartimento integrato di Emergenza Territoriale Aziendale con le relative Unità Operative, adeguata formazione professionale del personale di Emergenza Territoriale, uniformità del servizio di Emergenza territoriale, integrazione territorio-ospedale in Emergenza, indennità aggiuntiva per i medici dipendenti di Pronto Soccorso e di Emergenza Territoriale per evitarne la fuga in altri Servizi. Sono questi alcuni dei punti chiave del SIEST, il Progetto di sistema

