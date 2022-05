Educare al piacere. Perché il benessere passa (anche) da qui (Di martedì 31 maggio 2022) Quando si parla di salute sessuale si pensa subito alle regole del sesso sicuro, spesso elencate in maniera clinica e impersonale. Eppure, i programmi che si limitano a fornire una panoramica delle nozioni di anatomia necessarie per evitare gravidanze indesiderate e qualche vago e sbrigativo accenno all’esistenza delle malattie sessualmente trasmissibili (MST) non si sono rivelati granché efficaci. Forse permettono a educatori e personale sanitario di girare intorno ai temi più delicati, evitando imbarazzo e tensioni, ma non soddisfano la curiosità e la sete di informazioni degli adolescenti e tantomeno quella degli adulti. Lo conferma un recente studio pubblicato sulla rivista Plos One, dimostrando dati alla mano che parlare di piacere rende le cosiddette popolazioni a rischio più ricettive alla prevenzione. E lo suggerisce anche l’Organizzazione ... Leggi su dilei (Di martedì 31 maggio 2022) Quando si parla di salute sessuale si pensa subito alle regole del sesso sicuro, spesso elencate in maniera clinica e impersonale. Eppure, i programmi che si limitano a fornire una panoramica delle nozioni di anatomia necessarie per evitare gravidanze indesiderate e qualche vago e sbrigativo accenno all’esistenza delle malattie sessualmente trasmissibili (MST) non si sono rivelati granché efficaci. Forse permettono a educatori e personale sanitario di girare intorno ai temi più delicati, evitando imbarazzo e tensioni, ma non soddisfano la curiosità e la sete di informazioni degli adolescenti e tantomeno quella degli adulti. Lo conferma un recente studio pubblicato sulla rivista Plos One, dimostrando dati alla mano che parlare dirende le cosiddette popolazioni a rischio più ricettive alla prevenzione. E lo suggeriscel’Organizzazione ...

GiCivi : RT @PremioCampiello: I saluti di benvenuto proseguono con il Sindaco @SergioGiordani_, @comunepadova: ??? 'È per me un grande piacere porta… - PremioCampiello : I saluti di benvenuto proseguono con il Sindaco @SergioGiordani_, @comunepadova: ??? 'È per me un grande piacere po… -