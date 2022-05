Caso Grillo jr, l'allarme del Procuratore: "I pm non bastano" (Di martedì 31 maggio 2022) Palermo, 30 mag. (Adnkronos) - Sarà solo, domani, davanti al Tribunale di Tempio Pausania, il Procuratore capo della piccola procura sarda, a rappresentare l'accusa alla prima udienza del processo per stupro di gruppo a carico del figlio di Beppe Grillo, Ciro, e dei suoi tre amici, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Secondo l'accusa, i quattro giovani, nell'estate del 2019, avrebbero violentato una studentessa italo-norvegese di 19 anni, nella villa di Beppe Grillo, in Costa Smeralda. Sono sette i testi chiamati a deporre alla prima udienza. Tutti rappresentanti della Polizia giudiziaria che hanno fatto le prime indagini, dopo la denuncia della giovane vittima. In tutto sono circa 70 i testimoni che saliranno sul banco delle deposizioni. Capasso ha coordinato l'indagine sulla violenza sessuale sin dal primo giorno. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Palermo, 30 mag. (Adnkronos) - Sarà solo, domani, davanti al Tribunale di Tempio Pausania, ilcapo della piccola procura sarda, a rappresentare l'accusa alla prima udienza del processo per stupro di gruppo a carico del figlio di Beppe, Ciro, e dei suoi tre amici, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Secondo l'accusa, i quattro giovani, nell'estate del 2019, avrebbero violentato una studentessa italo-norvegese di 19 anni, nella villa di Beppe, in Costa Smeralda. Sono sette i testi chiamati a deporre alla prima udienza. Tutti rappresentanti della Polizia giudiziaria che hanno fatto le prime indagini, dopo la denuncia della giovane vittima. In tutto sono circa 70 i testimoni che saliranno sul banco delle deposizioni. Capasso ha coordinato l'indagine sulla violenza sessuale sin dal primo giorno. ...

