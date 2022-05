Borsa: giù Milano ( - 1,2%), banche in ordine sparso, vola Tim (Di martedì 31 maggio 2022) Seduta negativa a Piazza Affari ( - 1,2%), come per le altre principali Borse europee nel 97/o giorno di guerra in Ucraina, sotto il peso del dato dell'inflazione record nell'Eurozona e dopo l'accordo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Seduta negativa a Piazza Affari ( - 1,2%), come per le altre principali Borse europee nel 97/o giorno di guerra in Ucraina, sotto il peso del dato dell'inflazione record nell'Eurozona e dopo l'accordo ...

Pubblicità

fisco24_info : Borsa: giù Milano (-1,2%), banche in ordine sparso, vola Tim: Aumentano spread e rendimento del Btp. Pesante Ferrari - infoiteconomia : Borsa Milano cede verso fine seduta su timori inflazione, bene Tim, giù Ferrari Da Reuters - InvestingItalia : #Borsa Milano cede verso fine seduta su timori inflazione, bene Tim, giù Ferrari - - Prossen : @MrVektriol Di solito metto intorno ai polpacci 4 mattonelle di ghiaccio da borsa frigo con lo scotch da pacco, che… - ForexOnlineMeIt : Andamento in rosso per l'azionario europeo. Giù anche Piazza Affari - Borsa Italiana -