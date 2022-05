Benevento | il comunicato di Zona d’ombra sullo striscione | “Chiarimento dovuto”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Il gruppo ultras ‘Ombra’ torna a parlare dopo la vicenda dellofirmato rivolto a Oreste Vigorito. Lo fa attraverso una nota in cui intende fornire un ‘’ circa le ragioni del gesto. Di seguito il testo: “Per la prima volta ci ritroviamo a dover scrivere un, cosa che non rientra nel nostro stile, per dovuti chiarimenti. Con estremo dispiacere abbiamo constatato che il nostroè stato interpretato, o meglio, è stato comodo interpretarlo, come una critica legata al calcio giocato, alle scelte societarie inerenti all’allenatore e al direttore sportivo e alla mancata promozione in serie A. Ilquindi è: Non abbiamo mai ...