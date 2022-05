Basket: Sacchetti, 'addio ad azzurri non dipeso da me e non me l'aspettavo' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Si è concluso il mio cammino con ItalBasket, una seconda pelle che ho sempre cercato di onorare al meglio. Non è dipeso da me e non me l'aspettavo". Queste le parole dell'ormai ex ct della nazionale di Basket, Meo Sacchetti, su twitter dopo l'annuncio della Fip della risoluzione dell'accordo con lui al termine di un incontro con il presidente federale, Gianni Petrucci. "Grazie ai miei straordinari Giocatori: abbiamo condiviso Valori e provato emozioni incredibili. Grazie agli Staff e a Coach Messina", ha aggiunto il tecnico. Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Si è concluso il mio cammino con Ital, una seconda pelle che ho sempre cercato di onorare al meglio. Non èda me e non me l'". Queste le parole dell'ormai ex ct della nazionale di, Meo, su twitter dopo l'annuncio della Fip della risoluzione dell'accordo con lui al termine di un incontro con il presidente federale, Gianni Petrucci. "Grazie ai miei straordinari Giocatori: abbiamo condiviso Valori e provato emozioni incredibili. Grazie agli Staff e a Coach Messina", ha aggiunto il tecnico.

