ADL non fa sconti: si concretizza l’ipotesi scadenza per Fabian e Koulibaly (Di martedì 31 maggio 2022) Corriere dello Sport – . Fabian Ruiz piace alle europee, tra cui Real e … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 31 maggio 2022) Corriere dello Sport – .Ruiz piace alle europee, tra cui Real e … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

locamioneros : Dalle parole di ieri di ADL è ormai chiaro che l'unica soluzione è non rinnovare l'abbonamento DAZN per spingerlo a vendere. Risked - Kriste2013 : @monelloevoluto @FerraraLiberato Ti ricordi Higuain fece un'intervista in cui professava amore per Napoli è già ave… - Kriste2013 : @monelloevoluto @FerraraLiberato No ma hanno professato amore per la città quando poi alla fine si fanno i loro con… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Rinnovi Koulibaly e Mertens, ADL non cambia idea: si dovrà abbattere il monte ingaggi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Rinnovi Koulibaly e Mertens, ADL non cambia idea: si dovrà abbattere il monte ingaggi -