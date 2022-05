A un passo dal cielo: Daniele Liotti ha preso la sua decisione | cosa farà da oggi in poi (Di martedì 31 maggio 2022) Daniele Liotti ha deciso di deludere il suo affezionato pubblico. È di questi giorni la notizia definitiva. A un passo dal cielo è una fiction di grande successo che va in onda dal 2011. Di grande impatto la location tra le Alpi, sul lago di Braies e, decisamente, i suoi protagonisti: Terence Hill prima e Daniele Liotti poi. Daniele Liotti ex protagonista di A un passo dal cielo (web source)Le prime tre stagioni Le prime tre stagioni vedono come protagonista Terence Hill, che smessa la tonaca, indossa la divisa dell’Ispettore superiore del corpo forestale Pietro Thiene. Pietro ha una storia tragica alle spalle, ha perso sua moglie durante una scalata ed è anche stato accusato di esserne stato il responsabile. L’uomo ... Leggi su newstv (Di martedì 31 maggio 2022)ha deciso di deludere il suo affezionato pubblico. È di questi giorni la notizia definitiva. A undalè una fiction di grande successo che va in onda dal 2011. Di grande impatto la location tra le Alpi, sul lago di Braies e, decisamente, i suoi protagonisti: Terence Hill prima epoi.ex protagonista di A undal(web source)Le prime tre stagioni Le prime tre stagioni vedono come protagonista Terence Hill, che smessa la tonaca, indossa la divisa dell’Ispettore superiore del corpo forestale Pietro Thiene. Pietro ha una storia tragica alle spalle, ha perso sua moglie durante una scalata ed è anche stato accusato di esserne stato il responsabile. L’uomo ...

