Advertising

fisco24_info : Ue, intesa di massima sulle sanzioni al greggio russo. Ma non c’è ancora l’ok di Orbán: La prima intesa dei leader… - infoitinterno : ***Vertice Ue: al tavolo dei 27 intesa di massima su embargo greggio russo (fonti) - Il Sole 24 ORE - antony_virgilio : Il laziale Mancini manda a casa Zaniolo! Con Lotito massima intesa - Politicare1 : #LaStampa: intesa di massima sull'embargo al petrolio russo. Ancora da definire i beneficiari della deroga, la dura… - icsicsxx : @LaStampa intesa di massima .....tipo accordo raggiunto salvo intese di Conte.....ridicoli -

... lunedì 30 maggio, "un accordo di" sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'preliminare e a livello diplomatico prevede l'embargo sul petrolio proveniente via mare dalla ...L'sul blocco non è ancora all'orizzonte , mentre un accordo diè stato trovato sul tetto al prezzo del petrolio e del gas in caso di emergenza. L'Italia invece è in preallarme per le ...BRUXELLES – I Ventisette hanno trovato oggi, lunedì 30 maggio, «un accordo di massima» sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'intesa preliminare e a livello diplomatico prevede l'embargo ...L'embargo prevede una 'eccezione temporanea' per il petrolio trasportato via oleodotto. ***Vertice Ue: al tavolo dei 27 intesa di massima su embargo greggio russo (fonti). Si inizia con stop import vi ...