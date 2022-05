Ucraina diretta, attacco aereo russo su Mykolaiv. A Mariupol cadaveri di civili ucraini in un supermercato (Di lunedì 30 maggio 2022) Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 30 maggio, 96esimo giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin.La Russia continua la sua avanzata nel Donbass. La città di... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 30 maggio 2022) Guerra in, le notizie inoggi 30 maggio, 96esimo giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin.La Russia continua la sua avanzata nel Donbass. La città di...

Advertising

petergomezblog : Guerra in Ucraina, la diretta – Severodonetsk assediata, Kiev ammette: “Siamo in difficoltà”. L’accusa: “A Mariupol… - RaiPlay : ????#SaveUkraine - #StopWar: torna la maratona-concerto internazionale di beneficenza a sostegno dell'#Ucraina. Dalle… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenuto in videocollegamento al forum a Davos in Svizzera ha… - angiuoniluigi : RT @Corriere: ?? «Il Donbass obiettivo prioritario. Putin non è malato» - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Il ministro degli Esteri russo: 'Il dialogo con l'Occidente non è chiuso'. Erdogan sentirà Putin e Zelensky: 'La crisi… -