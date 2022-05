Advertising

bugsbonny76 : RT @SashaColautti: #Armi destinate all'#Ucraina hanno già raggiunto la #Siria attraverso il mercato nero. Continuiamo a fare finta di voler… - SashaColautti : #Armi destinate all'#Ucraina hanno già raggiunto la #Siria attraverso il mercato nero. Continuiamo a fare finta di… - CordelGiorno : I russi continuano ad avanzare nel Donbass. Zelensky reduce da Kharkiv attende nuove forniture di missili dagli Usa… - VangeloMatteo : RT @PieraBelfanti: #Zelensky al Parlamento europeo ricorda che in Ucraina continuano a morire persone, bambini e che è urgente risolvere il… - PieraBelfanti : #Zelensky al Parlamento europeo ricorda che in Ucraina continuano a morire persone, bambini e che è urgente risolve… -

Agenzia ANSA

i bombardamenti sulla citta' di Severodonetsk, cosi' come continua a salire il numero ...russo che ha colpito un veicolo che stava evacuando dei cittadini vicino alla citta' dell'...Dinamiche strane, condizionate dalla diplomazia e dalla ricerca di soluzioni, ma intanto le bombea cadere. IL PUNTO MILITARE GIORNO PER GIORNO 29 maggio - Gli aiuti all'alla prova ... Ucraina, continuano i bombardamenti su Severodonetsk - Mondo Continuano i bombardamenti sulla citta' di Severodonetsk, cosi' come continua a salire il numero delle vittime civili. Tra questi, un ...Il Presidente ucraino: "Gli attacchi russi continuano, persone e bambini muoiono". Nella regione del Donbass c'è una situazione "critica", per cui sono necessarie altre armi. Così il Presidente ucrain ...