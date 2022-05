Sciopero nazionale della scuola, in settemila scendono in piazza a Roma (Di lunedì 30 maggio 2022) Circa 7000 persone hanno partecipato, secondo gli organizzatori, alla manifestazione indetta in piazza Santi Apostoli, a Roma, dai sindacati della scuola in occasione dello Sciopero per protestare contro le norme del governo, contenute nel dl 36, sulla formazione e il reclutamento degli insegnanti. «Esiste un problema di aumento dei salari, è un problema generale. Oramai è evidente a tutti che i salari in questo paese sono a un livello non più sopportabile ed è venuto il momento di invertire questa tendenza e di aumentarli, a partire dai contratti e facendo una riforma fiscale vera» ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, partecipando alla manifestazione. «In piazza sta andando molto bene, c'è una grande risposta da parte delle lavoratrici, dei ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Circa 7000 persone hanno partecipato, secondo gli organizzatori, alla manifestazione indetta inSanti Apostoli, a, dai sindacatiin occasione delloper protestare contro le norme del governo, contenute nel dl 36, sulla formazione e il reclutamento degli insegnanti. «Esiste un problema di aumento dei salari, è un problema generale. Oramai è evidente a tutti che i salari in questo paese sono a un livello non più sopportabile ed è venuto il momento di invertire questa tendenza e di aumentarli, a partire dai contratti e facendo una riforma fiscale vera» ha detto il segretarioCgil, Maurizio Landini, partecipando alla manifestazione. «Insta andando molto bene, c'è una grande risposta da parte delle lavoratrici, dei ...

