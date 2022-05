Sampdoria | iniziato il cda | arrivati in sede Lanna e Romei – VIDEO

(Di lunedì 30 maggio 2022)da poco il cda dellainper parlare dell’iscrizione in A, di mercato e cessione del clubda poco il cda dellainper parlare dell’iscrizione in A, di mercato e cessione del club. Èil CdA della #: si parla di iscrizione alla #SerieA, calciomercato e cessione del club ?@aleeremos pic.twitter.com/0e8p7cYSrx— SampNews24 (@SampNews24) May 30, 2022 Tante le situazioni in ballo sul tavolo dei blucerchiati. In collegamento da remoto anche Vidal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

