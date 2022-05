Roma | minorenne beccato all’angolo con più di 4 kg di droga addosso

(Di lunedì 30 maggio 2022). Un ragazzo, appena 16enne, in chiaro atteggiamento sospetto nel quartiere: lo sguardo basso, i movimenti inconsueti, l’attesa sfibrante e tutto il resto. Chiari segnali che parlano di spaccio per le pattuglie che passavano di lì in quel momento. 16enne ”” con oltre 4 kg diSiamo nella zona di Selva Candida e qui i Carabinieri della Stazione diCasalotti hanno notato unsulla strada che di certo non stava rientrando a casa o andando a giocare con gli amici. Gli spostamenti, piuttosto sospetti e inconsueti, hanno portato i militari a procedere con un controllo personale, rispetto al quale il ragazzo si è dimostrato da subito insofferente e restio. Leggi anche: Tor Bella Monaca: 61enne evade i domiciliari per… comprare laLa perquisizione dei ...

