Roland Garros 2022, fuori Medvedev e Tsitsipas: risultati ottavi (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Il numero 2 del mondo Daniil Medvedev fuori dal Roland Garros 2022. Il russo è stato battuto agli ottavi di finale dal croato Marin Cilic, attuale numero 23 del mondo, per 6-2, 6-3, 6-2 in 1 ora e 45 minuti. E' la seconda eliminazione a sorpresa di oggi, dopo che il 19enne danese Holger Rune, numero 40 del mondo, aveva superato questo pomeriggio il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-4 in tre ore. Cilic affronterà ai quarti il russo Andrei Rublev, che oggi ha beneficiato del ritiro dell'azzurro Jannik Sinner. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Il numero 2 del mondo Daniildal. Il russo è stato battuto aglidi finale dal croato Marin Cilic, attuale numero 23 del mondo, per 6-2, 6-3, 6-2 in 1 ora e 45 minuti. E' la seconda eliminazione a sorpresa di oggi, dopo che il 19enne danese Holger Rune, numero 40 del mondo, aveva superato questo pomeriggio il greco Stefanos, numero 4 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-4 in tre ore. Cilic affronterà ai quarti il russo Andrei Rublev, che oggi ha beneficiato del ritiro dell'azzurro Jannik Sinner.

