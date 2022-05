RideLondon Classique | la Valcar-Travel & Service vince la classifica a squadre

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 30 maggio 2022) La trasferta britannica si è conclusa nel migliore dei modi per la. La formazione di Bottanuco ha infatti conquistato ladellaconfermandosi ai vertici mondiali del ciclismo femminile. La squadra guidata da Davide Arzeni ha infatti avuto modo di sfruttare i risultati ottenuti da Silvia Persico e Chiara Consonni che hanno sfiorato più volte il podio nel corso della kermesse inglese, valida come prova dell’UCI Women’s World Tour. Il sigillo conclusivo è arrivato nel corso dell’ultima tappa caratterizzata dalla fuga di Anastasia Carbonari, capace di aggiudicarsi il primo sprint intermedio. A mettere in cassaforte il successo dellaci ha pensato Chiara Consonni ...