Rally Sardegna 2022 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

(Di lunedì 30 maggio 2022) Appuntamento da non perdere questo fine settimana inper il quinto appuntamento del FIA WorldChampionship. La battaglia è assicurata sulla terra italiana, il secondo round sulla ghiaia dopo quanto abbiamo visto in Portogallo Kalle Rovanpera è l’uomo da battere. Il 21enne ha letteralmente dominato la scena imponendosi in tre delle prime quattro apparizioni. Il #69 di Toyota tenta un nuovo allungo in campionato dopo un inizio stellare, una missione non impossibile Il portacolori del marchio giapponese vanta al momento 106 punti contro i 60 del belga Thierry Neuville (Hyundai). Terzo posto per il nipponico Takamoto Katsuta (Toyota) davanti all’estone Ott Tanak (Hyundai), rispettivamente a 68 ed a 69 lunghezze dalla testa della classifica.Portogallo, Rovanpera e Toyota festeggiano ancora, Evans e Sordo chiudono il ...

... Ott Tanak ed Oliver Solberg, che raccoglie il testimone da Dani Sordo , in corsa nei precedentidi Portogallo eItalia. Tornando invece a M - Sport, debutta nel 2022 con la ...Alà dei Sardi . Quest'anno e come accade dal 2004, il 3 e il 4 giugno prossimi, Alá dei Sardi ospita ancora una volta ilItalia, prova valida per il campionato mondialeAppuntamento da non perdere questo fine settimana in Sardegna per il quinto appuntamento del FIA World Rally Championship. La battaglia è assicurata sulla terra italiana, il secondo round sulla ghiaia ...Mentre sono già iniziati i test di alcuni piloti, con Ott Tanak che pubblica il suo on - board, ci si prepara all' avvio ufficiale di giovedì 2 giugno con lo shakedown di Olmedo . Ma sarà dal venerdì ...