Puma presenta la maglia perfetta per l’Italia che è rimasta a casa | sembra un pigiama – VIDEO

Puma e la Nazionale italiana hanno presentato la maglia che l'Italia indosserà nella stagione 2022/2023. È verosimile che sia l'ultima maglia della Puma: è noto che dopo quasi vent'anni, infatti, sia stato interrotto il sodalizio tra il brand tedesco e l'Italia, che da gennaio passerà con Adidas. Verrebbe da dire, con un pizzico di sana ironia, che la nuova maglia dell'Italia è perfetta per una squadra che non andrà ai Mondiali del Qatar, visto che ci sembra la maglia di un pigiama. Per la cronaca: colletto tricolore e maglia divisa in quattro sezioni, colorate di diverse tonalità d'azzurro. La Nazionale la indosserà per la prima volta nella sfida ...

