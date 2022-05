Psg, Messi: 'I fischi dei tifosi? Speravo non ci fossero i mei figli' (Di lunedì 30 maggio 2022) Marziano? No, anche Leo Messi è umano. L'attaccante del Psg è tornato sui fischi dei tifosi, e nel corso di un'intervista... Leggi su calciomercato (Di lunedì 30 maggio 2022) Marziano? No, anche Leoè umano. L'attaccante del Psg è tornato suidei, e nel corso di un'intervista...

Advertising

RoyNemer : Sergio Ramos and Lionel Messi with PSG. Ramos tagged Messi in the Instagram post. - zazoomblog : PSG Messi: “La vittoria del Real ci ha uccisi: non sono stati i migliori” - #Messi: #vittoria #uccisi: #stati… - fanpage : #Messi al #Psg non è capito. Il suo modo di giocare, di stare in campo: la confessione di #Neymar - PianetaMilan : #PSG, #Messi: “La vittoria del #RealMadrid ci ha uccisi: non sono stati i migliori” - barcanewsonly : Messi talks leaving Barca, Real Madrid, Aguero and PSG #Barca #FCB #MésQueUnClub #Blaugrana -