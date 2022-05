Perché Guendalina Tavassi non è stata invitata nello studio dell’Isola dei famosi? (Di lunedì 30 maggio 2022) Mentre Guendalina Tavassi continua a mangiare di tutto, tra un boccone e l’altro spiega Perché era assente nello studio dell’Isola dei famosi. Non l’hanno invitata, ovviamente spera lo facciano ma non sa nulla, se non il motivo per cui nonostante fosse in Italia non ha partecipato all’ultima puntata del reality show. La verità è che è scaduto il contratto, non solo a Guendalina Tavassi ma anche ad Alessandro Iannoni, Blind e Licia Nunez. Niente di riconducibile quindi alla decisione di abbandonate l’Isola dei famosi, così racconta Guendalina. Il regolamento prevedeva che i naufraghi scegliessero se restare o tornare a casa, Perché la finale era prevista il 23 maggio e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 30 maggio 2022) Mentrecontinua a mangiare di tutto, tra un boccone e l’altro spiegaera assentedei. Non l’hanno, ovviamente spera lo facciano ma non sa nulla, se non il motivo per cui nonostante fosse in Italia non ha partecipato all’ultima puntata del reality show. La verità è che è scaduto il contratto, non solo ama anche ad Alessandro Iannoni, Blind e Licia Nunez. Niente di riconducibile quindi alla decisione di abbandonate l’Isola dei, così racconta. Il regolamento prevedeva che i naufraghi scegliessero se restare o tornare a casa,la finale era prevista il 23 maggio e ...

