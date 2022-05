“Parliamo di Salvini?”. Raptus di Cacciari, gelata la Gruber: “Basta con queste putt***” (Di lunedì 30 maggio 2022) Massimo Cacciari è spesso imprevedibile quando è ospite in televisione. Stavolta l'ex sindaco di Venezia è intervenuto in collegamento a Otto e Mezzo, dove Lilli Gruber gli ha chiesto un parere su quello che ha definito un “autogol” di Matteo Salvini, per il viaggio in Russia annunciato e poi sfumato dinanzi alla valanga di critiche, pure da parte di Palazzo Chigi. “Ma chi se ne frega di Salvini”, ha sbottato Cacciari. “Le pare il caso di parlare di lui - ha aggiunto - con una tragedia in atto?”. “Ne Parliamo - ha risposto la Gruber - perché quando era stato annunciato il viaggio si erano tutti irritati moltissimo, anche Mario Draghi e Palazzo Chigi”. “Ma non hanno di meglio da fare - ha replicato Cacciari - che irritarsi per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Massimoè spesso imprevedibile quando è ospite in televisione. Stavolta l'ex sindaco di Venezia è intervenuto in collegamento a Otto e Mezzo, dove Lilligli ha chiesto un parere su quello che ha definito un “autogol” di Matteo, per il viaggio in Russia annunciato e poi sfumato dinanzi alla valanga di critiche, pure da parte di Palazzo Chigi. “Ma chi se ne frega di”, ha sbottato. “Le pare il caso di parlare di lui - ha aggiunto - con una tragedia in atto?”. “Ne- ha risposto la- perché quando era stato annunciato il viaggio si erano tutti irritati moltissimo, anche Mario Draghi e Palazzo Chigi”. “Ma non hanno di meglio da fare - ha replicato- che irritarsi per le ...

